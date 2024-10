Prime frizioni all'interno del centrodestra nell'ambito della corsa al dopo Mattarella. Matteo Salvini pressa Berlusconi ponendolo di fronte a un bivio: o chiarisce entro domenica che ha i numeri per salire al Quirinale, o lunedì, data di inizio delle votazioni, "la Lega, come forza responsabile e di governo, farà una proposta che potrà essere convincente per tanti se non per tutti".

Secondo alcuni rumors, nei colloqui di queste ore tra centrodestra, Pd e M5s, sarebbe tornato in auge il nome di Letizia Moratti, che accontenterebbe anche chi si augura la prima donna Capo dello Stato. I 5S, però, potrebbero a loro volta proporre ai dem Liliana Segre, ma per quanto riguarda le donne prendono quota anche i nomi di Rosi Bindi e Anna Finocchiaro.

Il Pd torna però a ribadire con forza che "la politica deve sapere guardare oltre: oltre l'apparenza e l'immediatezza. E fare scelte coraggiose".

Nel frattempo, Forza Italia cerca di derubricare le parole di Salvini a frasi "in linea con gli impegni presi e l'accordo raggiunto alla riunione dei leader del centrodestra di venerdì scorso". Gli azzurri ribadiscono che l'alleanza sarà "unita e saprà esprimere un candidato all'altezza".

"Non c'è dubbio - osservano altre fonti azzurre - che il profilo del presidente Silvio Berlusconi sia quello più autorevole. Ogni tentativo di creare polemiche o contrapposizioni fittizie, utili sono agli avversari politici, sarà dunque respinto".