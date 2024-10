Le "Instagram stories" di Anna Maria Bernini diventano virali sul web. Emoticons e musica a non finire: dagli One Republic a Lucio Battisti, passando per Vasco Rossi, Ligabue e Ambra Angiolini.

Proprio le storie con in accompagnamento le note di "T'appartengo" dell'attuale giudice di X Factor hanno scatenato l'ironia sulle pagine social. In queste, il neo ministro dell'Università e Ricerca si reca verso la scrivania del Presidente della Repubblica per effettuare il consueto giuramento.

Negli ultimi minuti, tuttavia, i video sul suo profilo sono scomparsi, probabilmente rimossi su sua iniziativa o dei suoi social media manager. Forse la ministra ha voluto evitare di finire in pasto alla viralità dei social, limitandosi a lasciare visibile sul profilo soltanto il video del giuramento dinnanzi al capo dello Stato.