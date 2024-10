Ancora fumata nera al quinto scrutinio per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Dopo l'annuncio del Centrodestra riguardo la decisione di lanciare il nome del presidente del Senato, i voti per Maria Elisabetta Casellati si sono fermati a 382.

Ancora lontani dai numeri necessari per raggiungere il quorum (505 voti). Circa il 10% delle preferenze va a Sergio Mattarella, che chiude con 46 voti.

Il Centrosinistra si è astenuto dalle votazioni. Tra i nomi dei votati anche Silvio Berlusconi e Antonio Tajani di Forza Italia. Qualche voto anche per Mario Draghi, Casini e per Nino di Matteo dagli ex M5S.

Alle 17 di questo pomeriggio nuovo scrutinio. Salvini aveva assicurato: "Se ci sarà un sesto scrutinio voteremo ancora Casellati", ma adesso il Centrodestra dovrà rivedere i piani.