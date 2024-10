"Draghi ha rappresentato per l'Italia una straordinaria risorsa e il compito di tutti noi è di preservarlo. Draghi è una delle ipotesi sul tavolo, sono rimasto stupito nel vedere la dichiarazione di Berlusconi che ha detto no a Draghi al Colle e oggi Salvini lo ha confermato. Ne parleremo con gli alleati e con i rappresentanti di centrodestra, per capire quale sia la posizione vera, se quelle posizioni sono ultimative". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a Che tempo che fa, su Rai 3.

"Togliere Draghi dalla presidenza del Consiglio sarebbe pericoloso". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini parlando fuori dalla Camera. Salvini spiega che il nome di Pier Ferdinando Casini non è una proposta del centrodestra. "Non ho visto Letta, io ero con i delegati regionali". Il leader del Carroccio aggiunge: "Sarebbe pericoloso per l'Italia in un momento difficile reinventarsi un nuovo governo da capo, fermerebbe il Paese per giorni e giorni. La Lega non vuole questo".

"Il centrodestra ha il diritto e dovere di fare proposte senza che nessuno metta 'no' pregiudiziali senza sapere neanche di stiamo parlando. Donne e uomini di assoluto spessore ci sono, li faremo nelle prossime ore, non ci sarà un nome imposto e proposto, ce ne sono 2,3,4. Io spero che da sinistra non arrivino 'no no no', perchè l'Italia merita una scelta veloce e condivisa", prosegue Matteo Salvini.

"Il centrodestra voterà compatto dall'inizio alla fine. Io incontrerò tutti e anzi rinnovo l'invito a tutti a incontrarci ma non puoi sederti dicendo che qualunque proposta farà la fine di Berlusconi".