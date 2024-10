"Voglio rassicurare tutti che sto bene, non ho febbre né dolori muscolari e ringraziando il Signore non ho problemi alle vie respiratorie". Così l'assessore regionale agli Enti locali Quirico Sanna, che con un post su Facebook annuncia: "Ho effettuato l’esame con un tampone molecolare è sono risultato positivo".

"Sono in isolamento a casa mia a Cagliari - prosegue l'esponente della Giunta - dove rimarrò finché non risulterò negativo, ovviamente mi sono organizzato per poter lavorare in remoto e poter studiare i numerosi fascicoli".

"Io non mollo mai - conclude Sanna - ainanti e Fortza Paris".