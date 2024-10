È Francesca Asquer l’ottavo componente della Giunta di Quartu Sant’Elena targata Stefano Delunas. La nomina è arrivata ieri con un decreto sindacale.

La Asquer, classe 1962, si occuperà di turismo e attività produttive. “Il mio primo impegno sarà quello di affrontare questo incarico con rigore, passione e determinazione – queste le sue parole -. Punterò sulla propensione all’ascolto e sul dialogo costante, nell’interesse generale e della comunità. Il compito non sarà facile, ma cercherò di consolidare i risultati raggiunti, portando a compimento i progetti in itinere e mettendo le basi per nuovi e più avanzati. Turismo ed attività produttive devono diventare comparti organizzati, capaci di promuovere sviluppo e occupazione. Se la città sarà ospitale e viva per i cittadini lo sarà anche per i turisti. Inoltre, incentivando l’agricoltura di qualità, dovremo tipicizzare i nostri prodotti enogastronomici, comparto trainante per Quartu. Promuoveremo anche l’artigianato e il commercio, in particolar modo nel centro storico, che intendo movimentare dando spazio a eventi utili ad attrare potenziali acquirenti. Inoltre il territorio va reso più fruibile, affinché non ci si fermi a godere delle bellezze balneari; altrettanta considerazione meritano infatti i nostri parchi, oltre che i nostri beni architettonici e culturali” conclude la Asquer.

“Con questa nomina – ha aggiunto Delunas – completiamo la Giunta con una figura di grande esperienza nelle attività produttive, in particolare per quanto concerne il settore agroalimentare, così pregnante in città. Avrà la delega a due settori fondamentali per la valorizzazione della città e quindi anche per il rilancio economico e produttivo del territorio. Sono assolutamente convinto che Francesca Asquer sia la donna giusta per il supporto che saprà dare ai fini dell’attuazione del nostro programma elettorale durante questi mesi che ci accompagneranno verso la conclusione del mandato”.