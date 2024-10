Altre risorse in arrivo per il comune di Ploaghe, questa volta sul fronte della programmazione urbanistica. L'assessorato agli enti locali ed urbanistica della regione Sardegna ha infatti finanziato con 93mila euro la redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale con la somma di 93mila euro.

Il contributo è stato concesso a seguito dell' “avviso pubblico per la concessione dei contributi ai Comuni per la redazione degli strumenti urbanistici comunali in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale - Programmazione delle risorse regionali per gli anni 2018/2019/2020”, pubblicato lo scorso mese di settembre.

«Attualmente il comune di Ploaghe è fra i pochi comuni in Sardegna a non disporre di un P.U.C. – ha dichiarato con soddisfazione il sindaco Carlo Sotgiu, – ma di un cosiddetto “Programma di Fabbricazione”, uno strumento datato e inadatto per gestire l'attuale complessità della programmazione e della gestione del territorio.

«Quando abbiamo inserito nel programma elettorale la volontà di revisionare gli strumenti urbanistici – ha aggiunto – nessuno ci dava credito per la mancanza di risorse, ma di recente, abbiamo comunque approvato una revisione complessiva dell'attuale P.d.F. che presto sarà valutata dall'assessorato competente. Questo importante finanziamento però ci porterà ad avere finalmente uno strumento di pianificazione strategica adeguato ai tempi e in grado di creare sviluppo per il paese. Già negli anni ‘90 – ha concluso il primo cittadino – il comune di Ploaghe ottenne il finanziamento per la reazione del P.U.C. che venne speso senza arrivare alla redazione vera e propria dello strumento urbanistico, ora è il momento di arrivare al risultato».