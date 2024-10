Tensione dentro il Psd'Az, il partito del presidente della Regione Christian Solinas. Il capogruppo in Consiglio regionale, Franco Mula, ha lasciato l'incarico pur restando dentro il partito.

Le dimissioni sono state consegnate in una mail in cui spiega le motivazioni sia politiche, sia personali. Mula, ex sindaco di Orosei, ha anche esposto in un post pubblicato su Facebook il proprio malcontento.

"Quando la speranza, un sogno, una convinzione, un'illusione, ci fa imboccare la strada sbagliata, subentra la delusione a indicarci la giusta direzione", ha scritto l'esponente sardista sui social.

"Una delusione per il rapporto che si era creato, di stima e amicizia, quasi di famiglia - ha spiegato più tardi all'ANSA il consigliere regionale di Orosei -, una delusione che ancor prima che politica, è umana".

Da tempo Mula aveva chiesto al governatore interventi per risolvere le emergenze del Nuorese, suo territorio di provenienza. "Qualche mese fa gli avevo dato un ultimatum - aggiunge - servivano azioni concrete su sanità e trasporti interni in quelle zone. E invece mai una risposta".

E ancora: "È stato assurdo dare la delega all'assessore Carlo Doria a dare l'ok al dl Calderoli sull'Autonomia differenziata senza interpellare nessuno". Mula non ha presenziato nemmeno all'ultimo vertice di Villa Devoto: "Non mi ha invitato, invece ci sono sempre stato in quelle occasioni. Se ha deciso così significa che non ho più la sua fiducia, ne prendo atto. Ora mi riprendo la mia dignità e mi metto un po' in aspettativa, voglio respirare per cercare di capire se il progetto può andare avanti. Adesso ho bisogno di liberarmi le mani, poi valuterò cosa fare e sono sicuro che non sarò il solo, se le dinamiche continueranno a essere queste".