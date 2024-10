“Consentita la conduzione hobbistica di orti, vigneti ed ortofrutticole” è quanto hanno dichiarato i Consiglieri regionali Franco Mula Piero Maieli, Nanni Lancioni, Giovanni Satta, Stefano Schirru e Fabio Usai.

“L’attività che viene svolta nelle campagne, infatti, non è assolutamente in contrasto con il recente D.P.C.M. adottato il 22 ultimo scorso che consente le coltivazioni agricole; non solo, i terreni non possono essere abbandonati in quanto si determinerebbe una grave perdita per chi con costanza e passione svolge il proprio lavoro curando la terra e impedendo che si creino situazioni di degrado. In più non verrebbero violate le disposizioni riguardanti l’obbligo della distanza sociale in quanto i lavoratori si recano singolarmente presso i propri terreni non determinando alcuna situazione di assembramento”.

“Restiamo pertanto in attesa della nota ufficiale che a breve verrà comunicata dal Presidente della Regione al fine di fugare qualsiasi dubbio sull’argomento”, concludono.