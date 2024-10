“La soluzione prospettata dal governo e le rassicurazioni sulla proroga della continuità territoriale aerea seguono finalmente la strada tracciata in questi mesi di lavoro in cui il nostro impegno ha avuto come unico obiettivo quello di dare certezze al territorio, ai cittadini e alle imprese”.

È soddisfatto l’assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde, per l’esito dell'incontro di ieri, a Roma, fra il presidente Solinas e il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli.

“Un nodo, quello della continuità, di vitale importanza per tutti i sardi. Una battaglia – ha aggiunto Todde – che ha visto tutta la giunta compatta per garantire il diritto alla mobilità dei Sardi”.

“La soluzione raggiunta e condivisa col governo – ha concluso – testimonia che a questa amministrazione non interessano le polemiche, ma i risultati. La proroga dell’attuale regime sino al 31 dicembre ci consente di concentrare le energie sul nuovo bando che partirà dal 2021. Il faro che guida il nostro lavoro è stato e continuerà a essere l’interesse dei sardi e questa sarà sempre la nostra linea”.