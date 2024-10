I Consiglieri Comunali del gruppo Lega del Comune di Cagliari, Andrea Piras e Roberta Perra hanno presentato questa mattina una mozione da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale per esaminare e ad apportare importanti innovazioni e migliorare gli standard ricettizi del Capoluogo di Regione, vista e considerata l'affluenza massiccia di turisti provenienti da diverse parti del mondo, che confluiscono nella Città di Cagliari, tramite le vie ordinarie e le nuove rotte crocieristiche, che di fatto hanno dato nuova linfa, vitalità economica e culturale a tutta la Città e all'intera Area Metropolitana.

La mozione nasce, dalla constatazione della nuova dimensione turistica che la Città sta assumendo nei confronti dei turisti; i quali sono e saranno, una risorsa fondamentale della Città, ma al contempo, tutta la sua Amministrazione deve adoperarsi affinchè il turista si senta sicuro in una città sicura, dove può esplicare la propria vita, la sua curiosità e propensione di investire il proprio tempo ammirando le bellezze della Città, in totale sicurezza a qualsiasi ora del giorno.

Quindi un innalzamento degli standard qualitativi basato sulla percezione reale di sicurezza dei cittadini e dei turisti, architrave su cui costruire e favorire tutte le esplicazione della vita sociale, culturale e economica di una Città come Cagliari, istituendo dei presidi fissi di Polizia Locale nei luoghi di maggiore concentramento e affluenza dei turisti.

“Questi presidi - sostengono i consiglieri Piras e Perra, rappresenteranno l'Amministrazione e i servizi che questa ultimi offre e omaggia ai cittadini e turisti, offrendo assistenza e supporto in caso di furto, smarrimento documenti, segnalazioni su abusi e discriminazioni (ristorazione, servizi essenziali negati, ecc.) , indicazioni sui presidi ospedalieri e come raggiungerli in caso di necessità, inoltre, continua il Consigliere Andrea Piras, tali presidi di legalità saranno funzionali allo scoraggiare, prevenire e reprimere tutti quei fenomeni urbani di "piccola e media criminalità" quali borseggi, rapine. Crediamo fortemente nella Polizia Locale e nella sue professionalità, e crediamo che possano essere il più bel primo biglietto da visita in una Città, come Cagliari, candidata a essere una delle principali destinazioni turistiche europee, capitale di cultura, bellezza e legalità”.