“La Sardegna soffre a causa di una serie di problematiche economiche, molte delle quali derivano direttamente dal fatto che un’isola ha molti svantaggi rispetto ad altre regioni, vedi i trasporti. Tolto questo problema che, sono sicuro, si occuperà la nuova Giunta regionale, ritengo ci siano ampi spazi e margini per la crescita di un settore economico come il Turismo, sino ad oggi caratterizzato da una mancanza di programmazione e una politica incapace di fare sistema con l’imprenditorialità, cercando di raggiungere precisi obiettivi di comune collaborazione sia per il miglioramento della qualità dell’offerta che per lo studio dei mercati della domanda con un unico e semplice obiettivo: una migliore definizione e ricerca dei Paesi nei quali diffondere l’immagine della città”.

E’ quanto sottolinea Giuseppe Foddai, candidato a consigliere comunale, con la lista di Forza Italia, alle elezioni comunali di Alghero del 16 giugno.

“Per farlo – precisa Foddai - ritengo obbligatorio promuovere il territorio con strumenti adeguati ai tempi e affidati a team di professionisti. A tal proposito, ed è facile constatarlo visto che ognuno di noi ogni giorno naviga sui social network, si vedano i canali ufficiali di comunicazione e promozione turistica di Alghero i quali, di certo, non spiccano per numero di follower considerato l’ampio mercato in cui Alghero dovrebbe essere proposta. Sarei poi curioso di conoscere se chi si occupa di promozione del territorio dispone di banche dati e anagrafiche a cui diffondere l’immagine della città o se il tutto si basa su approssimazione".

"La promozione turistica è uno dei punti chiave per far crescere il settore turistico in città e il risultato da ottenere dovrebbe necessariamente essere quello di creare ricchezza attraverso i posti di lavoro che naturalmente si andrebbero a generare. E non mi sembra che negli ultimi anni i posti di lavoro siano aumentati, anzi”.