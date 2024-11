“Congratulazioni a Stefania Proietti per la vittoria e per aver dato tutta se stessa in queste settimane di campagna elettorale. Una vittoria importantissima che conferma quanto detto più volte: un campo progressista unito e coerente è vincente e credibile. Sono orgogliosa di questo successo strepitoso, faccio a Stefania i migliori auguri di buon lavoro. Forza!”. Così la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde che ha già sentito telefonicamente la neoeletta presidente umbra.

Sia nella regione del centro Italia che in Emilia Romagna hanno vinto i candidati presidenti del centrosinistra. E anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riconosciuto la sconfitta nelle due regioni attraverso un post su X.

“Desidero rivolgere i miei auguri di buon lavoro ai nuovi presidenti della Regione Umbria, Stefania Proietti, e della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Al di là delle differenze politiche, auspico una collaborazione costruttiva per affrontare le sfide comuni e lavorare” ha scritto la premier.