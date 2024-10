“Sulla grave situazione dei trapianti in Sardegna la maggioranza regionale di sta prendendo una responsabilità di non poco conto. Il grave rischio a cui si sta sottoponendo la platea dei pazienti in attesa di organi è un fatto grave e non più trascurabile dalla politica regionale. Non vorremmo che la causa di questo lassismo sia l’intenzione di portare al collasso il sistema dei trapianti in Sardegna”.

Sono queste le parole pronunciate dal Consigliere regionale dei Progressisti e componente della Commissione Sanità, Francesco Agus.

“Perché – aggiunge Agus – sarebbe difficile spiegare diversamente la superficialità con la quale si stanno conducendo delicate partite sulla pelle dei pazienti sardi. E’ inconcepibile farsi trovare, oggi, impreparati anche rispetto a problemi annunciati per tempo dall’opposizione. L’avevamo già segnalato oltre 2 mesi fa, sollecitando un confronto urgente in Consiglio regionale con l’Assessore alla Sanità sulle criticità sorte negli ultimi mesi nel sistema regionale dei trapianti, a partire dalla diminuzione anomala delle donazioni di organi. Da oltre 1 mese la discussione della Mozione è all’ordine del giorno dei lavori del Consiglio, ma viene sistematicamente ignorata e rinviata più volte a causa delle assenze reiterate dell’Assessore alla Sanità. Non abbiamo avuto ancora oggi nessuna risposta sulla volontà della maggioranza di affrontare l’argomento”.

“Do un consiglio, che è anche una richiesta, urgente, per evitare di giungere a un punto di non ritorno sulla questione trapianti. La Commissione Sanità –sottolinea – prenda in mano il problema, si ascoltino quanto prima i soggetti che tutti i giorni sono chiamati ad affrontare, senza più certezze, battaglie gravose che determinano la sopravvivenza dei pazienti: il responsabile del centro trapianti, i primari, gli operatori, i sindacati e le associazioni dei trapiantati. Batta un colpo anche l’Assessore Nieddu, e ci dica come intende ripristinare un adeguato funzionamento del centro regionale trapianti.”