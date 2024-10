“Anci Sardegna nel rinnovare, all’atto della proclamazione degli eletti, gli auguri al Presidente della Regione Christian Solinas si congratula con tutti gli altri 59 consiglieri regionali nella certezza che svolgeranno il loro mandato con disciplina ed onore nell’interesse esclusivo dei Sardi e della Sardegna”.

Inizia così una nota di Anci Sardegna e del suo presidente Emiliano Deiana dopo la proclamazione degli eletti in Consiglio regionale, arrivata nel primo pomeriggio di ieri 20 marzo.

“Anci Sardegna – sottolinea Deiana – prende atto e si compiace del fatto che nell’Assemblea regionale siederanno molti sindaci in carica (e sono presenti parecchi ex sindaci e amministratori comunali): i migliori auguri a Emanuele Cera (San Nicolò d’Arcidano), Giovanni Antonio Satta (Buddusò), Francesco Mura (Nughedu Santa Vittoria), Pietro Moro (Laerru), Domenico Gallus (Paulilatino), Andrea Biancareddu (Tempio P.), Salvatore Corrias (Baunei), Eugenio Lai (Escolca), Daniele Cocco (Bottida), Diego Loi (Santu Lussurgiu), Gianfranco Satta (Tergu) oltre a Massimo Zedda (Cagliari) che al momento dell’elezione era sindaco in carica”.

“La loro esperienza amministrativa – aggiunge il numero uno di Anci Sardegna –, siamo certi, darà un contributo decisivo per migliorare la legislazione sugli enti locali, sullo status giuridico degli amministratori locali e in generale su tutte le materie di interesse consiliare”.

“Un augurio particolare va a Francesco Mura, sindaco di Nughedu Santa Vittoria, componente dell’esecutivo di Anci Sardegna neoeletto all’Assemblea di Via Roma nella certezza – conclude – che sarà un ottimo consigliere regionale a tutela della Sardegna tutta e in particolare delle comunità più piccole e marginali”.