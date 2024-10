Dopo la chiusura dei seggi alle 15, i primi exit poll vedono in vantaggio del 60-64 % il Sì al referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari.

Per quanto riguarda invece le Regioni: in Toscana Eugenio Giani (Pd) è dato tra il 43,5 e il 47,5%, segue Susanna Ceccardi (Lega) con il 40-44%. In Veneto Luca Zaia (Lega) domina con il 72-76% dei favori, lasciando a distanza siderale Arturo Lorenzoni (Pd), dato al 16-20%. In Campania avanti Vincenzo De Luca (Pd) col 54-58%, davanti a Stefano Caldoro (FI), che segue a 23-27%.

Serratissimo il testa a tesa in Puglia, dove sia Michele Emiliano (Pd), che Raffaele Fitto (Direzione Italia) sono dati al 39-43%. In Liguria Giovanni Toti (Cambiamo!) in vantaggio col 51-55%, insegue Ferruccio Sansa (centrosinistra) col 38-42% . Infine nelle Marche Francesco Acquaroli (FdI) in testa col 47-51%, dietro Maurizio Mangialardi (Pd) al 34-38%. In Valle d'Aosta, dove si vota con un sistema elettorale differente, la Lega è in testa col 20-24%, seguono Progetto progressista (13-17%) e Union valdotaine (11-13%), in coda il Centrodestra (8-10%).