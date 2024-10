"Le primarie sono il modo migliore per scegliere il candidato del centrosinistra. Non faccio campagna elettorale per me. C'è bisogno di tutti, magari anche di me. La mia parte è anche dire che dobbiamo cercare le risorse migliori e il modo migliore per farlo credo sia quello di decidere alla luce del sole, fuori dalle stanze segrete".

Renato Soru si propone per guidare la coalizione di centrosinistra in vista delle regionali del 2024. Le sue parole sono state condivise sui social dal giornalista Giampaolo Meloni, che lo ha intervistato in occasione di un dibattito a Iglesias sul libro di Massimo Dadea, "Meglio Soru (o no?)".

"Concordo che il centrosinistra non abbia già vinto". L'ex governatore confessa: "Temo che possa andarci diviso, senza un progetto. Non sarà facile vincere le elezioni. Sarebbe una colpa storica, per chi vuole fare in modo che questo Paese unito non venga diviso dal progetto di Calderoli per l'autonomia differenziata: cioè fare in modo che le risorse restino al Nord e il Sud si arrangi".

"Abbiamo una Regione che vive alla giornata, che non ha uno straccio di progetto, di idea. E' possibile il sogno di una Sardegna europea, che lasci la ricchezza di una grande maturazione della sapienza ai nostri giovani? Sì, è un progetto realizzabile", conclude Soru.