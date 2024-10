"Ho appena chiamato Piero Comandini per augurargli buon lavoro da neo segretario regionale del PD". Così Giuseppe Meloni, sconfitto al fotofinish dal collega di partito alle primarie dem in Sardegna. Il candidato gallurese ha preso 3mila voti in più dello sfidante che ha però potuto contare su due delegati in più assumendo così la guida del partito.

"Così ha sancito la commissione regionale per il congresso - conclude Meloni - e ne prendiamo atto. Nei prossimi giorni ci vedremo con la meravigliosa squadra che mi ha sostenuto per progettare il futuro. L'avventura continua con la Sardegna sempre nel cuore".