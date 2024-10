Prima seduta della giunta Todde. La riunione, tenutasi nei locali della sede di rappresentanza di Villa Devoto, è stata convocata per questa mattina alle 10:30.

"La principale priorità dell’assessorato, in questo momento, è cominciare a riorganizzare l'Aspal", ha detto la nuova assessora del Lavoro e politiche sociali, la pentastellata e più votata alle regionali, Desirè Manca, rispondendo ai giornalisti all'arrivo a Villa Devoto. Una sistemazione che certamente partirà dal cambio al vertice, con la sostituzione dell'attuale direttrice generale Maika Aversano. "La seconda priorità è iniziare a proporre degli atti per creare lavoro per i giovani e soprattutto per le persone che lo hanno perso", ha continuato.

Si concentrerà prioritariamente sull'edilizia popolare, invece, il neo assessore dei Lavori pubblici, Antonio Piu (Avs): "La priorità è quella dell'edilizia popolare - sottolinea - e prendere in mano i dieci punti portanti sulle strade, quindi riusciremo su questi due punti così importanti a dare risposte immediate".

Parola d'ordine discontinuità per il nuovo titolare del Turismo e Artigianato Franco Cuccureddu (Orizzonte comune): "Le prime indicazioni sono quelle di stretta collaborazione tra gli assessorati, non più singoli feudi ma strutture amministrative dove si governa".