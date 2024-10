"Quotidianamente ricevo segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano la mancata ripresa delle attività ambulatoriali. Tale situazione produce disagi e potrebbe avere ripercussioni sulla salute dei pazienti" - dichiara il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais - "E' inammissibile che ad oltre un mese dalla deliberazione della Giunta, il Presidio sanitario di Alghero-Ozieri non abbia ancora provveduto a riprogrammare le attività ambulatoriali, nonostante l'assessore Nieddu abbia dato indicazioni chiare, perentorie e inequivocabili in tal senso".

"I piani organizzativi redatti dall'Assessorato alla Sanità costituiscono uno strumento estremamente duttile e flessibile che può essere a rimodellato sulle esigenze delle diverse Strutture". continua il Presidente Pais - "Inoltre l'Ats sta provvedendo a dotare i reparti del Presidio di nuove apparecchiature sanitarie, come il mammografo di ultima generazione per visite estremamente importanti per la prevenzione e cura".

"Dopo tanto sacrificio e sofferenza i cittadini devono poter contare sulla capacità del sistema sanitario" - conclude Pais - "Un ritardo inammissibile che deve chiamare a responsabilità chi non ha provveduto a mettere in atto le disposizioni dell'assessorato alla Sanità per garantire servizi sanitari così importanti. Il Presidio Alghero-Ozieri si deve attivare immediatamente, affinché nessun cittadino sardo rimanga indietro ".