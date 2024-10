Alla ripresa dei lavori del Consiglio regionale, convocato oggi alle 10.00, per la discussione degli articoli e degli emendamenti del Dl n.107 sulla riorganizzazione della presidenza della Regione, il governatore Solinas non si è presentato in Aula. I membri dell’opposizione, prendendo atto di ciò, hanno lasciato la seduta in piena polemica: “E’ legittimo da parte nostre chiedere che si faccia chiarezza e che il Consiglio e tutti sardi siano informati su quanto successo di recente su assembramenti dell’ultim’ora”, ha affermato il consigliere regionale Pd Salvatore Corrias.

Zona rossa? “Un baratro per i cittadini e per l’emergenza sanitaria, considerato che i vaccini non sono sufficienti – ha detto l’onorevole -. E poi una grande sofferenza per le imprese, che da tempo assistono a proclami su proclami e attendono quei ristori che ancora non sono arrivati e se arrivano sono assolutamente in una misura esigua, non sufficiente a recuperare quella perdita di fatturato enorme che sta portando le imprese a chiudere i battenti”.