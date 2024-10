Sarà di 2 milioni di euro il finanziamento dell’Assessorato regionale ai Lavori pubblici che saranno destinati al porto turistico di Castelsardo. Ieri mattina, una dleegazione tecnica, il Capo di Gabinetto Vincenzo Corrias, accompagnato dal Consigliere regionale dei Riformatori, Aldo Salaris, hanno effettuato un sopralluogo al porto.

Tra gli interventi previsti, la sostituzione del ponte pedonale in legno con una struttura analoga, e il cambio del pontile galleggiante Già sostituiiti i fanali di segnalamento marittimo

Il secondo intervento (1milione 500mila euro) è in fase di progettazione e prevede il completamento delle opere di difesa e di accosto oltre il ripristino del molo attualmente danneggiato a causa delle forti mareggiate degli anni passati.

“Si completa – queste le parole di Corrias – il percorso di verifica effettuato, sin dal suo insediamento, dall’Assessore Frongia in giro attraverso i porti della Sardegna di interesse regionale. Gli elementi acquisiti concorrono a formare il Piano Regionale sulla Portualità, per il quale sono stati chiesti in finanziaria oltre 18 milioni di euro”.

Per Salaris “Portualità e turismo nautico sono tra i settori economici con maggiori prospettive di espansione, il cui sviluppo produce ricadute economiche positive di tipo diretto e indiretto sul territorio generando un indotto rilevante”.

Erano presenti anche il Sindaco Antonio Capula, l’amministratore della Ge.Cas. Matteo Santoni e il Comandante della Guardia Costiera Antonio Secchi.