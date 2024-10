Il candidati sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, ha comunicato la sua positività al Covid-19. Mulas, che corre con il centrosinistra, e che l'8 e 9 novembre sfiderà Alessandro Pantaleo al ballottaggio, ha reso nota la sua situazione questa mattina tramite un comunicato sulla sua pagina Facebook.

"La mia campagna elettorale proseguirà da casa. Per senso di responsabilità, nonostante un test sierologico negativo, ho voluto fare anche il tampone: è risultato positivo, non ho avuto una semplice febbre. Ma non mi abbatto - afferma Mulas -. In tanti a Porto Torres stanno vivendo la stessa esperienza, in tanti nella nostra isola piangono un caro portato via da questa maledetta epidemia: a loro va il nostro primo pensiero".

"Stringiamoci forte - prosegue -, è nei momenti di difficoltà che si vede la forza di una comunità, la capacità di gettare il cuore oltre l'ostacolo. Ne usciremo più uniti di prima. Continuiamo a correre, a dialogare, a progettare il futuro. Stiamo lanciando un messaggio forte alla nostra città, moltiplichiamo gli sforzi, spieghiamo quanto Porto Torres abbia bisogno di un'amministrazione determinata e concreta, capace di fare squadra e di non lasciare indietro nessuno".

E rassicura i sostenitori: "La tecnologia mi consente di rimanere in contatto con tutti, ora più di prima. Siamo chiamati ad affrontare una sfida imprevedibile ed emozionante. E siccome le sfide mi piacciono molto - conclude -, consideratemi sempre al vostro fianco. Avanti, insieme".