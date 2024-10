"Bene l’impegno della Giunta regionale per superare gli ostacoli burocratici e avviare il procedimento per la messa in sicurezza e la riapertura del ponte di Marceddì". Lo ha dichiarato il consigliere regionale Emanuele Cera.

"Abbiamo preso atto con soddisfazione del fatto che il presidente Solinas abbia mantenuto la promessa a suo tempo presa con me e con il territorio, commenta il consigliere Cera, di dare la giusta priorità all’opera. Si tratta - evidenzia il forzista - di un collegamento strategico, che unisce due province e della strada che permette di poter agevolmente collegare la marina di Arbus a Marceddi, al Terralbese e all’Oristanese. Sorta negli anni ’80 con funzioni di servizio al consorzio dei pescatori del compendio ittico, l’opera nel tempo è divenuta un’importate arteria stradale".

"Il progetto è già a disposizione, la soluzione è a portata di mano - sottolineano gli azzurri -. Ora si tratta di sciogliere i nodi di carattere amministrativo e burocratico che hanno frenato l’avvio dell’iniziativa per 'dare gambe' alle proposte e procedere celermente per ripristinare subito la viabilità in un'area strategica per il territorio. Confidiamo che grazie ad un’azione corale Regione-territorio si possa celermente procedere alla messa in sicurezza del ponte e di dare così una risposta concreta e definitiva alle comunità interessate".