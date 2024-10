Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Ogni giorno sono molteplici i casi da affrontare con prontezza e dedizione. Si tratta di interpretare i valori che nell'arco di questa storia la Polizia ha tramandato, trasmesso, da una generazione all'altra di addetti e operatori, valori che hanno trovato la più alta testimonianza nei caduti appartenenti alla Polizia di Stato. É un prezioso patrimonio umano e culturale del Corpo di Polizia ricordare questi sacrifici e la testimonianza che hanno recato. Si tratta di un patrimonio di valori che consente l'esercizio della professionalità in maniera adeguata e intensa". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il prefetto Lamberto Giannini, capo della Polizia-direttore generale della Pubblica sicurezza, con una rappresentanza di appartenenti alla Polizia di Stato, in occasione del 171/mo anniversario della fondazione del Corpo.

"Per il compito che svolgete per la legalità e la sicurezza del nostro Paese e dei nostri concittadini, nel rivolgervi gli auguri per questa festa -ha concluso il Capo dello Stato- esprimo la riconoscenza dei nostri concittadini e della Repubblica".