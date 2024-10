Nessuna crisi di governo, nessuna campagna elettorale e così, chiuso il Parlamento, la politica va in ferie.

Per lo più però quelle dei politici saranno vacanze brevi. Qualche giorno, al massimo una decina e spesso a ridosso di Ferragosto. Sulle mete, da quel che raccontano, prevale l'Italia. In particolare, nella prima estate senza Silvio Berlusconi e senza più la Costa Smeralda ad attirare alleati e non solo, domina il sud.

Trainato dalla Puglia, tra Salento e la vicina Valle d'Itria. Qui dovrebbe approdare la premier Giorgia Meloni per una mini vacanza formato famiglia. Da quel che si apprende, proverà a riposarsi insieme al compagno e la figlia Ginevra. A loro potrebbero unirsi la sorella Arianna e il cognato, il ministro Francesco Lollobrigida. Ma la settimana dopo Ferragosto, da Palazzo Chigi assicurano che la leader sarà di nuovo operativa.

Ferie pugliesi, che sono un po' un ritorno a casa, anche per la capogruppo di FI al Senato Licia Ronzulli. L'esponente azzurra sarà a Margherita di Savoia, località di mare a un'ora da Foggia da cui viene la sua famiglia.

Il capogruppo sempre al Senato ma del Pd, Francesco Boccia, prima passerà qualche giorno in Sardegna e poi tornerà anche lui a casa in Puglia dove trascorrerà le vacanze con la famiglia.

Sempre dalla Puglia partiranno le vacanze pure del presidente dei deputati M5s: Francesco Silvestri inizierà le ferie da questa regione, per poi passare in Calabria dove ha in programma escursioni con la canoa. E ancora la Puglia è la scelta per le vacanze del ministro degli Affari europei Raffaele Fitto.

Poco trapela sulle ferie del segretario della Lega: reduce dalla festa del partito in Romagna, Matteo Salvini dovrebbe concedersi solo qualche giorno di relax. E sceglierà la montagna del Trentino, tornando a Pinzolo, tra cime e boschi, probabilmente con la fidanzata e i figli.

Lombardia prima per gustare un po' di montagna per la capogruppo Pd alla Camera Chiara Braga che poi andrà al mare in Romagna. E al mare passerà le vacanze anche il leader dei Verdi Angelo Bonelli.

In controtendenza, Carlo Calenda che espatria in Francia. Porterà i figli a visitare la Normandia e i luoghi dello sbarco americano del '44, per una settimana. Poi, poco più giù, al mare de La Rochelle, nella nuova Aquitania francese.

Volerà all'estero anche il segretario di Sinistra Italia, Nicola Fratoianni, che ha scelto come meta la California. Parentesi di lavoro ferragostana per il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: come promesso, quel giorno sarà in riunione con i suoi direttori generali e poi li porterà a pranzo.