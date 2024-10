“Esponenti di spicco della Regione, esponenti di alcuni enti regionali, dirigenti di aziende sanitarie, di società pubbliche partecipate, sindaci e politici. Così, circa quaranta persone, avrebbero serenamente banchettato sedute ai tavoli di un ristorante annesso all’Hotel Terme di Sardara. Quaranta rappresentanti delle istituzioni, coloro i quali avrebbero dovuto dare l’esempio di massimo rigore nel rispetto delle misure anti-Covid, stando alle notizie riportate oggi dai giornali, si sarebbero riunite per banchettare tutte assieme in uno spazio chiuso creando un pericoloso assembramento interrotto dagli uomini della Guardia di Finanza di Sanluri".

Così in una nota la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Desirè Manca, in merito al raduno avvenuto a Sardara. L'esponente pentastellata ha presentato un’interrogazione urgente in Consiglio per chiedere al presidente Christian Solinas se sia a conoscenza della ragione del pranzo, dei nomi dei partecipanti e se non ritenga utile manifestare una netta presa di distanza stigmatizzando e ove possibile sanzionando le violazioni.

"Nelle aree comprese in zona arancione - precisa la consigliera - è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie ) e nelle loro adiacenze. In tutto il territorio dello Stato, inoltre, restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto. Chiedo quindi al presidente - conclude - di prendere le distanze da questi comportamenti vergognosi e di attivarsi affinché i partecipanti al banchetto vengano individuati e sanzionati".