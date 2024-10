“Abbiamo superato 35 mila voti in tutta la Sardegna, grazie davvero a tutti!”. Non trattiene la gioia Salvatore Deidda noto Sasso, di Fratelli d’Italia, eletto alla Camera nel Collegio plurinominale sud.

In un video di ringraziamento, Sasso sottolinea: “L’obiettivo di Fratelli d’Italia è quello di dare ai più giovani ma anche a quei 50enni che hanno perso il lavoro il diritto di sognare e di provarci. Mi impegnerò a essere presente di più in tutta la Sardegna. Vi prometto di ascoltare di più. Starò vicino ai giovani, coloro che hanno dovuto lasciare la Sardegna per trovare un lavoro. Dobbiamo dare a loro la possibilità di tornare".