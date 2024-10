Massimo Zedda , neo sindaco di Cagliari, intervistato oggi a 'L'Attimo Fuggente' da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi sulla fm di Giornale Radio, ha parlato di nuove alleanze : " Se il campo larghissimo è la strada per il futuro del centrosinistra? Sì, se si vuole affrontare la sfida del futuro governo nazionale è indispensabile fare un percorso tutti insieme, anche con Renzi e Calenda ".

" Bisogna iniziare a lavorare da subito su un progetto di governo serio, perché è indispensabile mettere mano ai nervi scoperti di questo Paese ", ha aggiunto l'esponente del centrosinistra vincitore al primo turno nel capoluogo sardo con oltre il 60% delle preferenze.

" Elettori che a Cagliari hanno votato centrodestra alle Europee e me sindaco? Non è una cosa che mi imbarazza affatto - ha detto Zedda - anzi, lo reputo un elemento positivo. Pur mantenendo attaccamento a radici di sinistra, nell'amministrare non usare la clava dell'ideologia ma lavoro nel bene delle persone. Questo determina che una parte molto più ampia del nostro potenziale elettorato ci supporta: nello stesso giorno a Cagliari ci sono state persone che hanno votato la Meloni alle Europee e il sottoscritto alle comunali gli elettori si distinguono e sono molto più attenti di quello che considerano ".