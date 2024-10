La governatrice della Regione Alessandra Todde al termine della giunta urgente che ha nominato Luisanna Marras commissaria per il Comune di Cagliari che traghetterà l'amministrazione fino alle elezioni, ha precisato che nella maggioranza in Consiglio regionale non c'è alcuna tensione sull'assegnazione delle presidenze delle commissioni e sugli altri incarichi nell'ufficio di presidenza .

" Nessuna tensione, è normale dialettica - risponde ai cronisti fuori da Villa Devoto -. Alla fine, come sempre, si arriverà a una sintesi. Anzi, ho parlato ieri con il presidente Comandini - aggiunge Todde -, proprio perché è importante che il Consiglio si insedi il più velocemente possibile. Abbiamo tanti atti da discutere, tanti processi da iniziare, quindi è importante che loro siano pienamente funzionanti ". Fuga ogni voce di battaglia tra Pd e M5s, in particolare sugli incarichi da spartire: in ballo in particolare ci sono le presidenze delle commissioni Bilancio e Attività produttive, con la vice presidenza del Consiglio.

Nella seduta di martedì prossimo l'Aula eleggerà l'ufficio di presidenza, le commissioni saranno convocate la prima settimana di maggio. Si attende anche il discorso del presidente all'Aula, con le dichiarazioni programmatiche, " saranno nella seduta successiva ", annuncia lei. Intanto in programma per il 28 aprile ci sono le celebrazioni per Sa Die de sa Sardigna, sempre martedì 23 è annunciata una riunione di giunta per approvare il programma, e il presidente non esclude di tenere il discorso in lingua sarda.