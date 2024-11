La politica sarda si prepara ad affrontare una settimana intensa dopo una breve pausa, con l'avvicinarsi delle scadenze di fine anno. Un focus particolare è sulle risorse da destinare ai settori prioritari, con una variazione di bilancio superiore a 550 milioni di euro. L'Aula si riunirà domani alle 10 per discutere del bilancio e successivamente affronterà il ddl 45 sulle aree idonee per impianti di energia rinnovabile, che include una nuova quota di produzione da fonti rinnovabili di 6,2 gigawatt assegnata all'Isola dal ministero dell'Ambiente.

I sostenitori della legge Pratobello esprimono delusione

La maggioranza si impegna a completare l'approvazione della manovra finanziaria in pochi giorni per concentrarsi immediatamente sul dibattito atteso sulle aree idonee. Al di fuori del palazzo di via Roma, i comitati sostenitori della legge di iniziativa popolare Pratobello 24 esprimono la loro delusione per il rifiuto della richiesta di urgenza avanzata dai gruppi di minoranza riguardante l'inserimento diretto del disegno di legge all'ordine del giorno dell'Aula. Inoltre, la maggioranza è preoccupata dall'eventuale ostruzionismo da parte del centrodestra.

Per gestire al meglio le scadenze imminenti, compresa l'approvazione della variazione di bilancio e delle aree idonee entro l'udienza fissata dalla Corte costituzionale per l'11 dicembre sulla moratoria di 18 mesi, è stato programmato un vertice di maggioranza nel pomeriggio di oggi. Durante l'incontro si discuterà anche della questione sanitaria, attualmente in secondo piano ma che richiede azioni decise.

La maggioranza smentisce tensioni interne

Mentre alcuni suggeriscono possibili tensioni all'interno dell'alleanza Pd-M5s a livello nazionale a causa della questione sanitaria, fonti della maggioranza smentiscono voci di contrasti o rimpasti, sottolineando che l'incontro di oggi sarà un'opportunità per valutare i risultati ottenuti e le emergenze affrontate dalla Regione con collaborazione e impegno congiunto sia dal governo regionale che dal consiglio regionale.