E' morto nella sua casa a Nuoro all'età di 79 anni, l'ex presidente del gruppo della Federazione dei socialisti democratici in Consiglio regionale Peppino Balia. Ex assessore regionale all'urbanistica, finanze ed enti locali nella terza giunta presieduta da Antonello Cabras, Balia, che avrebbe compiuto 80 anni a novembre, era nato a Mamoiada ed era entrato nel Consiglio regionale per la prima volta nel 1994, venendo riconfermato alle elezioni del 1999. Laureato in Economia e Commercio è stato anche consigliere provinciale e vice presidente della provincia di Nuoro.

Profondo cordoglio e tristezza. Questo lo stato d'animo espresso dal Presidente della Regione Christian Solinas per la scomparsa dell'ex presidente del gruppo della Federazione dei socialisti democratici in Consiglio regionale Peppino Balia

“La politica sarda perde un altro esponente di assoluto rilievo, un gentiluomo serio e preparato che con la sua esperienza e la sua lunga attività al servizio della Sardegna ha accompagnato momenti storici e politici importanti”, ha detto Solinas, ricordando il ruolo svolto da Balia nelle Istituzioni.

“Nei suoi incarichi da consigliere e assessore regionale, consigliere provinciale e vice presidente della provincia di Nuoro, suo territorio d’origine, ha sempre mantenuto con competenza e serietà un profilo all’altezza delle sfide del momento. In lui oggi vive il ricordo di una generazione di amministratori il cui impegno ai vari livelli istituzionali e la cui determinazione sono oggi un esempio per tutti”.