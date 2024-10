Michele Pais , ex Presidente del Consiglio Regionale e coordinatore della Lega in Sardegna , parla dello staff dell'attuale maggioranza nell'Isola: " Ora che PD e 5S sono al Governo tutto è più giustificabile e persino l'indignazione sulla legge poltronificio non è più un problema ".

" Nella passata legislatura, quando abbiamo approvato la legge sugli staffa quella che PD e 5S con indignazione e rabbia chiamavano legge poltronificio, uno schiaffo ai poveri sardi - prosegue Pais - l'abbiamo fatto in buona fede e pensando che poteva essere un procedimento utile a rafforzare l'azione politica di chiunque si troverebbe alla guida della Regione ». " Non la pensavano così PD e 5S, una posizione di tutto rispetto, ma oggi devono dimostrare di essere coerenti e il Presidente Todde deve annullare la legge poltronificio ".

" La Todde non provi a confondere le idee a sardi riducendo eventualmente il numero dei nominati per sembrare diversa da chi l'ha preceduto - conclude Pais - delle due l'una: la legge approvata dal centrodestra è giusta oppure si torni al passato con la cancellazione della cosiddetta legge poltronificio ."