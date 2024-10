"Abbiamo visione, coraggio e passione. Dimostriamolo", così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, che questa mattina si è presentato in videocollegamento all'assemblea del M5s a Tramatza. L'ex premier ha poi parlato dello sviluppo dei territori, dei gruppi territoriali e dell'innovatività del progetto 5 stelle con il nuovo corso. "Il M5S ha proposte serie - ha sottolineato Conte - autorevoli e competenti per la candidatura e i programmi della Sardegna", annunciando che verrà a supportare la comunità 5Stelle in campagna elettorale in vista delle regionali del 2024. Circa 150 persone presenti nella sala di Tramatza, alla presenza di tutti i consiglieri regionali e della vice presidente nazionale Alessandra Todde.

"Il M5S sta dimostrando di essere una forza politica coesa, matura, determinata e pronta a mettere il benessere dei sardi al centro del programma politico. Sanità, trasporti, lavoro, Pnrr ed infrastrutture sono alcune delle parole chiave per il rilancio della Sardegna". Così la vice presidente del Movimento 5 stelle, Alessandra Todde, durante l'assemblea di oggi a Tramatza. "Grazie al presidente Conte per essere intervenuto in assemblea e per aver ribadito che il M5S ha proposte serie, autorevoli e competenti - ha detto Todde -. Noi siamo una comunità, coesa, compatta. É la nostra forza. E la esprimeremo al tavolo di coalizione per le prossime regionali sarde. La squadra vince sul singolo. Non esistono patti romani. Esiste il consenso dei Sardi", ha concluso l'esponente del M5s, uno dei nomi più accreditati per la candidatura a presidente della Regione.