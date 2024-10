È inutile, non hanno ancora digerito le cocenti sconfitte della Regione, Cagliari e altri centri chiave. È più forte di loro, quando non hanno argomenti ci attaccano con il loro disgustoso stile, figlio di chi non sa perdere".



Così il post del consigliere regionale Andrea Puras, con le chiare e forti intenzioni di respingere al mittente (in questi caso il Pd), sulle argomentazioni inerenti il decreto sicurezza bis: "La Lega ama le tradizioni sarde e se n’è fatta coraggiosamente portatrice - dice - e continuerà a farlo da qua al futuro, per sempre, certa della loro importanza. Una Sardegna senza maschere e tradizioni sarebbe una Sardegna morta, e chi ha sparso veleni in queste ore farebbe bene a tacere.



L’ordine del giorno del deputato Eugenio Zoffili è volto solamente a vietare il burqa negli edifici o manifestazioni pubbliche.



Un’opposizione seria dovrebbe lavorare sui temi, nel bene dell’isola, anziché spargere veleni e fake news. A tutto ciò - conclude Piras - risponderemo con tanti bacioni e bei sorrisi, perché noi siamo felici di rappresentare questo meraviglioso popolo che è la nostra vita".