“L'ultima proposta della Lega, firmata da Eugenio Zoffili e inclusa nel Decreto Bis, vieta “l'utilizzo di indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica o culturale, che comportino in tutto o in parte l'occultamento del volto”. Se queste informazioni fossero vere, Christian Solinas deve immediatamente delle spiegazioni a tutti i sardi”.

Lo ribadiscono in una nota gli attivisti di Caminera Noa che aggiungono: “Da quando le tradizioni sarde sono un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica? Puntuale la segnalazione di Romina Mura, deputata del PD partito che, tuttavia, in questi anni non ha mai mosso un dito per fermare l'estinzione della lingua sarda e dare pari dignità all'insegnamento della nostra storia. La Sardegna deve ripartire dalle proprie radici, non farle smantellare”.