Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Il ministro dell’economia Giorgetti ha appena confermato i rischi, anche per i conti pubblici, di mancati o ritardati versamenti delle rate Pnrr. Non è più tempo di conferenze stampa di Fitto. È tempo che la premier Meloni smetta di fuggire e venga in Parlamento a dire la verità". Così Peppe Provenzano della segreteria Pd.