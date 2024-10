Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Le difficoltà ad utilizzare le risorse del Pnrr, soprattutto nel Mezzogiorno, impongono una rapida risposta da parte del Governo. Non possiamo rischiare di perdere anche questo treno e di rinunciare a importanti quote di investimento per rafforzare i servizi fondamentali e ridurre il divario di crescita con il resto del paese". Così la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno.

"Entro il 31 marzo verrà erogata all'Italia la terza tranche, occorre quindi farsi trovare pronti mettendo a punto una programmazione che riesca a sanare le criticità esistenti. Innanzitutto bisogna semplificare alcune procedure, che stanno ingolfando e rallentando tanti Comuni, che rischiano di vedersi sempre più impotenti nei prossimi anni in ragione del combinato disposto dello scellerato disegno di autonomia differenziata del governo. La semplificazione è condizione indispensabile, ma è innanzitutto la gestione del personale che lavora ai progetti che richiede un cambio di passo, attivando contratti con prospettive e condizioni che sappiano attirare le migliori competenze".

"Il rischio è che invece di accelerare, si stia rallentando: sarebbe un problema enorme per la nostra credibilità con l'Unione Europea e una pietra tombale sulla speranza di una nuova stagione di crescita per l'Italia".