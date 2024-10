"C'è da chiedersi con chi parla il presidente Solinas a Roma, anzi se parla con qualcuno. Non c'è nessuna buona ragione affinché la Sardegna sia esclusa dal bando del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che stanzia 313 milioni di euro per le reti idriche in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia".

Così la presidentessa della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd).

"La nostra isola è presa come serbatoio di energia eolica, siamo sempre a rischio isolamento e pure ci lasciano con la sete, senza che la Giunta della Regione Autonoma riesca a farsi sentire dallo Stato italiano - aggiunge - Stiamo attenti perché il treno del Pnrr passa solo questa volta e se restiamo a terra sapremo a chi chiedere conto. Non è facile trattare con un Governo restio a capire le complessità ma se l'inerzia è in casa è ancora più difficile lottare".

"Fortunatamente - spiega ancora la deputata - non ci sono solo i fondi del Pnrr: ora dobbiamo almeno vigilare e partecipare all'assegnazione delle risorse a disposizione per la programmazione delle Regioni, come il Fondo sviluppo e coesione, 15 miliardi che con la Legge bilancio diventano 23 nei prossimi anni. Ma ovviamente serve che le Istituzioni regionali vadano e trattino, altrimenti lo faranno altri".