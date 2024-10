Si scrive con una o due “s”? Il dibattito tra il leader della Lega e la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina si è acceso via social.

Per la ministra si scrive con due “s”, mentre per Matteo Salvini con una. Quest’ultimo tira in causa la Treccani.

L’enciclopedia, infatti, scrive: “Plexiglas è il nome commerciale di una resina termoindurente infrangibile, trasparente, più leggera del vetro, in luogo del quale viene adoperata per molti usi: se ne fanno oggetti di fantasia, bacchette, lastre, tubi ecc., e parti di aeromobili”.

Ieri la ministra ha condiviso un post di Salvini commentando: “Non hai letto il decreto (e non è una novità) fai propaganda sulla sicurezza (non ci sarà nessuna gabbia in plexiglass). E non sai nemmeno come si scrive plexiglass. Essere bocciata da te è una promozione”.

Oggi il segretario federale della Lega risponde affondando il colpo: “Con tutti i problemi che ha la scuola e i disastri che sta combinando il governo, vuole fare la maestrina e mi attacca pubblicamente per come ho scritto "plexiglas"... Ma a sbagliarsi è lei, perché si scrive proprio così. Se questo è un ministro dell'Istruzione... Anche oggi: #Azzolinabocciata".

C’è da sottolineare, però, che Plexiglass, con due “s”, è un marchio commerciale registrato di proprietà di un’azienda privata. Come è avvenuto per altri prodotti, il brand è diventato di utilizzo comune per definire il materiale.