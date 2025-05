"La presidente Alessandra Todde è un'anatra zoppa. Resta in Consiglio regionale in maniera assolutamente precaria ed è la ragione per la quale noi abbiamo chiesto le dimissioni". Così commenta Pietro Pittalis, deputato e segretario regionale di Forza Italia in Sardegna, interpellato oggi a "L'Attimo Fuggente" sul Giornale Radio.

"Il Consiglio regionale – prosegue Pittalis - deve solamente prendere atto: non ha potere di sindacare o entrare nel merito della sentenza dei giudici, altrimenti commetterebbe una grave violazione”.

"Mi pare del tutto evidente - aggiunge l’esponente di opposizione - che ci siano risvolti penali per il caso Todde. È una vicenda caratterizzata da menzogne e gravi violazione di legge. La sentenza è chiarissima e non lascia dubbi. Anzi – conclude -, rafforza l'impianto motivazionale della ordinanza di ingiunzione del comitato elettorale di garanzia".