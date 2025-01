"Alessandra Todde, con un attacco scomposto, mi accusa di essere riuscito da vice presidente della Giunta per le elezioni, 'a torcere e modificare il risultato elettorale', facendo subentrare 'un mio sodale di Forza Italia in Calabria' alla deputata 5 Stelle Elisa Scutellà. Mi fa piacere sentire per una volta da un esponente del Movimento 5 Stelle la parola garantismo, finora assente dal loro vocabolario".

Così il vicepresidente della commissione Giustizia e segretario regionale di Forza Italia, Pietro Pittalis, risponde alla presidente della Regione Alessandra Todde dopo l'attacco arrivato questo pomeriggio. "Tuttavia - prosegue -, la Todde, oltre che essere informata male, visto che io non sono il vicepresidente della Giunta per le elezioni, probabilmente troppo presa dai suoi problemi si dimentica che nella Giunta sono rappresentati tutti i partiti, incluso il Movimento 5 Stelle, che erano ovviamente presenti al riconteggio dei voti".

"Io - aggiunge - non ho il potere di mandare a casa nessuno. Ho però il diritto dovere di dire quello che penso a fronte di gravi violazioni che, se commesse da un Presidente di centro-destra, avrebbero visto i girotondi dei suoi sodali intorno al consiglio regionale. Todde guardi in casa sua e pensi a rispondere alla magistratura e ai sardi, che stanno pagando le sue gravi carenze e inosservanze".

"Inizio a pensare che non abbia argomenti per difendersi davanti ai giudici, nei confronti dei quali arrivano ad ipotizzare perfino complotti e azioni di danni. Ancora una volta i 5 Stelle predicano bene per gli altri e razzolano male in casa propria", conclude Pittalis.