“Non solo vicino al presidente della Regione Christian Solinas, ma anche e soprattutto ai sardi, la cui salute deve essere tutelata".

Il deputato di Forza Italia Pietro Pittalis da Roma tuona contro Milano e il suo sindaco Beppe Sala. Fa gioco di sponda invece alla proposta del governatore della Sardegna per una sorta di patentino sanitario per chi arriverà nell’isola in vacanza.

“Trovo assurde e fuori luogo le parole di Sala e di un suo non tanto celato boicottaggio verso la Sardegna solo perché si cerca di tutelarsi contro la pandemia. Sarebbe il caso riflettere prima di parlare a vanvera. Abbiamo già dato tanti come sardi e non ci siamo mai tirati indietro anche in passato ma ora è opportuno essere prudenti. La situazione è già difficile dobbiamo essere bravi a non farla peggiorare. Per questo concordo con le misure di Solinas e ritengo deboli e poco producenti le velate ma non tanto minacce di Sala”, ha concluso Pittalis.