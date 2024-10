Dopo le dimissioni di Cappellacci, il nuovo coordinatore regionale di Forza Italia sarà con tutta probabilità Pietro Pittalis.

Sulla figura del deputato nuorese c'è il sì di Berlusconi e secondo quanto trapelato la nomina arriverà nel primo fine settimana di agosto, quando il Cavaliere arriverà a Villa Certosa per trascorrere le vacanze.

La notizia non è ufficiale, ma al termine dell'assemblea di europarlamentari, parlamentari, consiglieri regionali e sindaci azzurri, convocata dalla presidenza del partito, la delegazione sarda ha saputo quando e dove sarà nominato il successore di Cappellacci.

Il nome di Pietro Pittalis è il più quotato fra tutti per ricoprire il prestigioso incarico, e man mano che passano le ore si spegne sempre di più la resistenza di chi avrebbe preferito un rinnovamento più radicale dei vertici.

L’esperienza e le capacità diplomatiche di Pittalis, berlusconiano di lungo corso, sarebbero ciò di cui il partito ha più bisogno, in Sardegna, per mettere d'accordo le correnti interne e trattare con gli alleati dell'asse Lega-Psd'Az la scelta del prossimo candidato-governatore per elezioni regionali del 2019.

Secodo La Nuova Sardegna, sul nome di Pittalis ci sarebbe stata da giorni la «piena convergenza» da parte del gruppo di Forza Italia, che a Roma era presente quasi al completo con Alessandra Zedda, Marco Tedde, Stefano Tunis, Stefano Coinu e Antonello Peru. Assenti solo Edoardo Tocco e Giuseppe Fasolino. Pittalis può contare anche sull'appoggio dell’eurodeputato Salvatore Cicu e dei parlamentari Cappellacci ed Emilio Floris. All’assemblea di Roma era presente anche il sindaco di Oristano Andrea Lutzu.