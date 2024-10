“Il risultato delle elezioni in Abruzzo ha visto la netta riconferma del presidente Marco Marsilio e del centrodestra unito. È la vittoria del buongoverno e di una coalizione che sa essere efficace al Governo e sui territori. All'interno della coalizione c'è una certezza: il ruolo sempre più determinante di Forza Italia, che si è attestata al 13,4%, raccogliendo tanti consensi tra gli elettori moderati”. Queste le parole del deputato di Forza Italia, Pietro Pittalis, recentemente nominato segretario regionale del partito in Sardegna.

“Grazie al lavoro di tutto il partito, in sinergia con i territori, grazie al nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, e al coordinatore regionale Nazario Pagano. Questo risultato deve essere un punto di partenza per Forza Italia per i prossimi appuntamenti elettorali” aggiunge Pittalis.