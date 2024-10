Anche il consigliere regionale della Lega Andrea Piras ha deciso di sposare la linea tracciata dal ministro dell'interno Matteo Salvini che ha annunciato l’intenzione di chiudere i centro sociali in Italia.

Piras, candidato anche al consiglio comunale della città, ha espresso soddisfazione e ha annunciato “Di voler proseguire su questa linea nel capoluogo, vittima (da troppo tempo) del degrado”.

a suo modo di vedere “Un degrado in aumento, fra le tante cause, anche per via della presenza di centri sociali, talvolta illegali e ormai base di ritrovo di delinquenti e spacciatori”.

“Siamo stanchi di certi atteggiamenti nei confronti dei nostri poliziotti – queste le sue parole -. In passato, si sono difatti verificati degli episodi di intolleranza, accompagnati da scritte minatorie e successive minacce di morte verso le forze dell’ordine”.

“Speriamo – conclude Piras – che il 16 giugno,sia la volta buona che anche nella città di Cagliari possa tornare a prevalere il buonsenso e il modello di buon governo della Lega”.