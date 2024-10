Dopo quella per il cinghiale, la Regione Sardegna ha firmato anche il decreto per l’approvazione del “Piano di eradicazione della tartaruga palustre americana in Sardegna”.

“Alcune specie invasive sono la seconda causa di perdita della biodiversità nel mondo e possono generare molteplici conseguenze negative sulle specie autoctone, come predazione, parassitismo, diffusione di malattie e modifica dell’ecosistema – ha dichiarato l’Assessore regionale all’Ambiente Gianni Lampis -. Una di quelle più diffuse in Sardegna è la tartaruga palustre americana, perciò era necessario predisporre linee guida regionali con l‘obiettivo di eradicare questa specie dal territorio isolano attraverso specifiche misure di contenimento ed attività di formazione e informazione capillare sul territorio regionale, anche in sinergia con gli altri soggetti competenti in materia ambientale, considerando che le attività di eradicazione ricadranno anche all’interno dei siti Natura 2000”.

Il via libera è arrivato dopo il parere dell’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (Ispra) e quello del Comitato regionale faunistico.