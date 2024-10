Ha lasciato Forza Italia per abbracciare il movimento Cambiamo! fondato dal governatore ligure Giovanni Toti pochi mesi dopo essere stato eletto in Consiglio regionale con il record di voti, oltre 5.500. Oggi Antonello Peru stringe un patto con l'Udc di Giorgio Oppi dando vita a un nuovo intergruppo che prenderà il nome di Udc-Cambiamo!. La nuova creatura sarà composta dai cinque consiglieri centristi (Giorgio Oppi, Gianfilippo Sechi, Andrea Biancareddu, Domenico Gallus e Pietro Moro) e, appunto, Antonello Peru.

"Un intergruppo che si propone di rilanciare l'azione politica della maggioranza e dare nuovo impulso all'intera Sardegna"

Peru spiega a L'Unione Sarda: "Non ho lasciato Forza Italia per il semplice motivo che Forza Italia, soprattutto in Sardegna, non esiste più e ha concluso il suo ciclo politico. L'area centrista è il nostro naturale riferimento, il nostro movimento restituirà ruolo e dignità ai territori e a chi raccoglie il consenso nei territori. Sono certo che aderiranno tanti amministratori".

Entusiasta anche Giorgio Oppi, leader storico dell'Udc sarda, che dichiara: "Non vogliamo creare problemi a nessuno. Restiamo in maggioranza ma pretendiamo rispetto, perché i numeri sono numeri".