"Sto per entrare in carcere a Bancali per incontrare l’indipendentista catalano Carles Puigdemont e portargli la mia solidarietà umana e politica". Lo fa sapere il consigliere regionale ed esponente di "Cambiamo!", Antonello Peru.

Puigdemont è stato arrestato questa mattina all'aeroporto di Alghero, sulla base di un mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti dal Tribunale Supremo spagnolo.

Avrebbe dovuto a una manifestazione di celebrazione della cultura catalana, e incontrare persino il governatore Christian Solinas e il presidente del Consiglio regionale Michele Pais.