Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Non ci serve una premier donna se non si batte per migliorare le condizioni di vita di tutte le donne di questo Paese. Come diceva un'amica scrittrice: 'se serve solo a te, non è femminismo'". Così Elly Schlein alla festa dell'Unità di Ravenna. La segretaria di è commossa citando Michela Murgia.